Tancredi annuncia DAY OFF | nuovo album in uscita il 24 ottobre e presentazione live all’Apollo di Milano

Tancredi torna con “DAY OFF”, il nuovo album disponibile sulle piattaforme digitali da venerdì 24 ottobre per Pulp MusicWarner Music Italy. Un progetto che arriva a quattro anni di distanza dal precedente lavoro e che fotografa la sua crescita artistica: 12 tracce tra elettronica, cassa dritta e brani suonati, con una cura totale di scrittura e produzione. Indice. “DAY OFF”: visione, suono e direzione artistica Collaborazioni e crediti. Tracklist completa.. Data di uscita, pre-save e dove ascoltare Presentazione live all’Apollo (Spaghetti Unplugged).. Perché “DAY OFF” può segnare una nuova fase di Tancredi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

