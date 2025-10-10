Tamberi | Salto in alto? Non l' ho mai amato sognavo l' Nba

È ufficialmente iniziato il Festival dello Sport di Trento e, durante la grande inaugurazione, sul palco è salito Gianmarco Tamberi. La medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo nel salto in alto ha parlato del rapporto con il suo sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tamberi: "Salto in alto? Non l'ho mai amato, sognavo l'Nba"

In questa notizia si parla di: tamberi - salto

L’intervista a Tamberi: "Quel salto terribile. Ma adesso la priorità è l’arrivo di mia figlia"

Tamberi, un salto sopra i dubbi. Arriva fino a 2,20 e adesso riflette. Il mondiale rimane un’ipotesi

Gianmarco Tamberi, il salto più alto: è nata la sua primogenita

Bagno di folla per Gianmarco Tamberi a Trento Numerosi tifosi hanno chiesto foto e video al campione di salto in alto Gianmarco #Tamberi, ospite al Festival dello Sport di Trento. @GianluVisco - X Vai su X

Delusione per due campioni italiani: Gianmarco Tamberi non è riuscito a superare le qualificazioni del salto in alto, mentre Marcell Jacobs non farà la finale 100 metri - facebook.com Vai su Facebook

Tamberi non era lui, fuori a 2.27 nella finale di salto in alto: «Ho sputato sangue. La colica? Speravo di farcela, non ci sono riuscito» - Il "Mondo Tamberi" che lo ha seguito ovunque, anche nell'ultimo atto chiuso con l’eliminazione a 2. Scrive corriereadriatico.it

Tamberi eliminato nella finale salto in alto, Sottile quarto: rivivi diretta - Gianmarco Tamberi non è riuscito a toccare nemmeno quota 2 metri e 27, la misura che l'ha costretto all'eliminazione dalle Olimpiadi di Parigi dopo aver superato i 2. Secondo corrieredellosport.it