Tamberi quanta emozione! Mia figlia? Post Parigi piangevo ogni giorno poi è arrivata lei e
Ospite della grande inaugurazione del Festival dello Sport, Gianmarco Tamberi ha parlato di come la nascita della figlia gli abbia cambiato profondamente la vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: tamberi - quanta
Mondiali di atletica: Tamberi eliminato nel salto in alto #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Gianmarco Tamberi diventerà papà: «Un'emozione indescrivibile» - L’annuncio è arrivato via social in un video in cui è insieme alla moglie Chiara Bontempi e con l’esito della ecografia. Secondo ilmessaggero.it
Gianmarco Tamberi diventerà papà, il video con la moglie Chiara Bontempi: "Emozione indescrivibile" - Non sono ancora papà ed è scattato un altro modo di essere. Secondo lastampa.it