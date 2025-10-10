tale e quale tutte le imitazioni del 10 ottobre

La terza puntata di Tale e quale show, il varietà realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, stasera 10 ottobre in diretta dalle 21:30 su Raiuno. Tale e quale le anticipazioni del 10 ottobre. Carlo Conti è il padrone di casa che vede al centro un nuovo round di esibizioni che promettono di sorprendere il pubblico. La quindicesima edizione del programma si conferma un successo: leader negli ascolti del prime time e accompagnata da una forte partecipazione sui social, la trasmissione fonde spettacolo, talento e ironia. Queste le trasformazioni previste per la terza serata: Carmen Di Pietro sarà Ornella Vanoni, Le Donatella vestiranno i panni delle due donne degli ABBA (Agnetha e Frida), Antonella Fiordelisi si trasformerà in Elodie, Pamela Petrarolo interpreterà Gianna Nannini, Maryna avrà le sembianze di Shakira, Samuele Cavallo proverà il bis con Marco Mengoni, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si cimenteranno nel “ duetto impossibile” di Tommy Cash e Fiorella Mannoia, Gianni Ippoliti vestirà i panni di Renato Zero, Tony Maiello onorerà la memoria di Mango e Peppe Quintale si metterà alla prova con Patrick Hernandez. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

