Tajani | parteciperemo ricostruzione Gaza

10.02 "Noi certamente parteciperemo alla ricostruzione e mi auguro anche a una missione militare per garantire la unità e la riunificazione della Palestina. Abbiamo già i nostri carabinieri là". Lo dice il ministro degli Esteri, Tajani, dopo l'entrata in vigore dell'accordo per la tregua a Gaza. "Si tratta di missioni di pace" quindi, "in sintonia con gli americani, credo che la maggioranza sarà favorevole a una presenza di militari italiani". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: tajani - parteciperemo

Flotilla, poliziotti Silp Cgil aderiscono allo sciopero 'Liberi dal servizio parteciperemo a iniziative,niente violenze' (ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Il Silp Cgil aderisce convintamente allo sciopero generale proclamato dalla Cgil. Purtroppo le lavoratrici e i lavoratori d - facebook.com Vai su Facebook

Piano pace per Gaza, Tajani: "Pronti a invio militari per la ricostruzione" - "L'Italia, che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione ... Si legge su tg24.sky.it

Gaza, nella Striscia sventola il Tricolore italiano. Tajani: "Riconoscenza verso il nostro Paese" - Nella nottata, la prima fase di un accordo per una tregua a Gaza. iltempo.it scrive