Tajani | Video con la bandiera italiana sui miei social? Non credo che la tregua a Gaza sia stata raggiunta grazie alle manifestazioni

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’‘incidente digitale’ di cui è stato protagonista, postando un video su Gaza sui suoi profili social e su quelli di Forza Italia (e anche di Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia), che intendeva ringraziare quanti in Italia hanno manifestato e sostenuto la causa palestinese e la fine dell’assedio di Gaza, spacciato come ringraziamento al governo italiano, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani non riconosce alcun merito ai tantissimi che hanno manifestato in Italia e nel resto d’Europa e del mondo. “Il merito dell’accordo di pace è di chi ha voluto raggiungere l’obiettivo, dei negoziatori americani, qatarini, egiziani e turchi” afferma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

