Tajani | Sinistra ormai formata da 3 forze che si inseguono dicendo le stesse cose – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2025 "Non esiste più il centrosinistra, esiste soltanto la sinistra. I centristi del centrosinistra hanno bisogno di un punto di riferimento politico. E il punto di riferimento politico oggi è Forza Italia, perché l'unica grande forza di centro che continua a crescere in tutta Italia. La sinistra oggi è composta da tre forze che si inseguono per dire le stesse cose. Sono in difficoltà, non riescono a fare un comizio unitario. Torna di moda il reddito di cittadinanza. Hanno posizioni sempre più estreme. La sinistra è giustizialista. Chi cercava il centro nel centrosinistra non lo trova più" così il Ministro Tajani, intervenendo alla conferenza in cui è stato annunciato l'ingresso dell'ex assessore campano Nicola Caputo, ex Iv, in Forza Italia.
