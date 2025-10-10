Tajani posta video da Gaza in cui sventola il Tricolore | Riconoscenza all’Italia Ma è rivolto a chi è sceso in piazza contro il governo

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è reso protagonista di una gaffe social che sta facendo il giro del web. E nonostante sotto il tweet ci siano centinaia di commenti che glielo fanno notare, il video è ancora lì. Nella serata di giovedì 9 ottobre il Ministro del governo Meloni – dopo l’accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco – ha pubblicato un video in cui un bambino palestinese, in braccio a un altro ragazzo sui roller, sventola la bandiera palestinese accanto a quella italiana. “Il Tricolore sventola anche a #Gaza. Segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

tajani posta video da gaza in cui sventola il tricolore riconoscenza all8217italia ma 232 rivolto a chi 232 sceso in piazza contro il governo

© Ilfattoquotidiano.it - Tajani posta video da Gaza in cui sventola il Tricolore: “Riconoscenza all’Italia”. Ma è rivolto a chi è sceso in piazza contro il governo

In questa notizia si parla di: tajani - posta

"Flotilla siamo con te", Santarcangelo vuole inondare la posta del ministro Tajani con centinaia di cartoline

tajani posta video gazaGaza, nella Striscia sventola il Tricolore italiano. Tajani: "Riconoscenza verso il nostro Paese" - Nella nottata, la prima fase di un accordo per una tregua a Gaza. Secondo iltempo.it

Tajani: «A Gaza ringraziano l’Italia». Ma posta un video a favore delle piazze contro il governo - Il profilo del ministro degli Esteri ha pubblicato un video che era stato originariamente diffuso per ringraziare i cittadini italiani scesi in strada per manifestare contro l’esecutivo ... Lo riporta editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Tajani Posta Video Gaza