Tajani posta video da Gaza in cui sventola il Tricolore | Riconoscenza all’Italia Ma è rivolto a chi è sceso in piazza contro il governo

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è reso protagonista di una gaffe social che sta facendo il giro del web. E nonostante sotto il tweet ci siano centinaia di commenti che glielo fanno notare, il video è ancora lì. Nella serata di giovedì 9 ottobre il Ministro del governo Meloni – dopo l’accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco – ha pubblicato un video in cui un bambino palestinese, in braccio a un altro ragazzo sui roller, sventola la bandiera palestinese accanto a quella italiana. “Il Tricolore sventola anche a #Gaza. Segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

