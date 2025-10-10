Tajani nomina Bicchielli vice responsabile nazionale Enti Locali

Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajan i, ha chiamato a far parte del settore Enti locali del movimento azzurro l'onorevole Pino Bicchielli, il quale collaborerà, nel ruolo di vice responsabile nazionale, con il responsabile del settore, senatore Maurizio Gasparri, con il vice responsabile, onorevole Roberto Pella, e con gli altri dirigenti del settore enti locali di Forza Italia. "Desidero ringraziare di cuore il segretario nazionale Antonio Tajani per la fiducia che mi ha voluto accordare chiamandomi a far parte dell'Ufficio Enti Locali di Forza Italia, in qualità di viceresponsabile nazionale.

