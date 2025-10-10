Taiwan vuole un sistema di difesa aerea simile all' Iron Dome israeliano per contenere le minacce cinesi

Today.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Un rigoroso sistema di difesa aerea multilivello, di rilevamento elevato e di intercettazione efficace". In altre parole, è il programma di difesa T-Dome pensato dal leader di Taiwan, Lai Ching-te, per rispondere alla crescente pressione della Cina sul progetto di “riunificazione”, da portare. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: taiwan - vuole

Perché Taiwan vuole finanziare un ospedale in uno degli insediamenti illegali di Israele

L’India non vuole unirsi a Cina e Russia. Taiwan? Nessun legame con l’Ucraina. Parla Kupchan

Missili Himars e tank: così la Cina vuole fermare le super armi di Taiwan

taiwan vuole sistema difesaDopo i chip, ora Taiwan vuole diventare la fabbrica dei droni del mondo pur di restare indispensabile - L'export di droni da Taiwan sta aumentando in modo esponenziale. Secondo wired.it

taiwan vuole sistema difesaTaiwan sotto assedio: la paura dell’invasione cinese - Tra esercitazioni di sopravvivenza, rifugi antiaerei e cyberattacchi continui, l’isola vive nell’incubo di un attacco da parte di Pechino. Si legge su panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Taiwan Vuole Sistema Difesa