Taglio del nastro a Pavullo inaugurata la palestra Marconi-Cavazzi-Sorbelli

Modenatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 ottobre è stata inaugurata la nuova palestra a Pavullo, che serve gli istituti scolastici superiori Marconi - Cavazzi - Sorbelli, per un importo complessivo di tre milioni di euro partiti nella primavera 2023.L’intervento, aggiudicato al consorzio Cfc, è stato realizzato dalla ditta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: taglio - nastro

Taglio del nastro per la rinnovata Fontana della Fortuna

Taglio del nastro a Open Day. Attivato il presidio in via Paradisi: "Un luogo sicuro per chi è fragile"

Riaperto il "Giardino della Minerva": taglio del nastro con De Luca. Le prime foto

taglio nastro pavullo inaugurataTaglio del nastro al Garbin: inaugurata la nuova palestra - Taglio del nastro all’Istituto Garbin di Thiene con l’inaugurazione della nuova palestra che dà simbolicamente l’avvio del nuovo anno scolastico. Scrive ecovicentino.it

taglio nastro pavullo inaugurataTaglio del nastro per la nuova palestra - Taglio del nastro all’Istituto Celli: oggi sarà inaugurata la nuova palestra, una struttura moderna e pensata per offrire agli ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Taglio Nastro Pavullo Inaugurata