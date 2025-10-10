Tafferugli alla Grande Tirata del Carro | nove denunciati

Tempo di lettura: 2 minuti La Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha proceduto a deferire alla competente Autorità Giudiziaria 9 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di rissa aggravata e resistenza a P.U. commessi durante le fasi conclusive della manifestazione denominata “Grande Tirata del Carro”. L’evento, svoltosi proprio a Mirabella Eclano il 20 settembre scorso, ha visto la partecipazione di migliaia e migliaia di visitatori, ed è annoverato tra gli eventi folkloristici più importanti della provincia Irpina. Eppure, proprio quando stava per giungere il momento topico, vale a dire poco prima dell’ingresso del Grande Carro nella piazza dove sarebbe poi stato fermato e legato, alcuni ragazzi di “frazioni” diverse sono venuti alle mani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

