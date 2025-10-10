Tadej Pogacar favorito al Giro di Lombardia | Le gambe girano bene è uno dei grandi obiettivi
Tadej Pogacar si presenterà con tutti i favori del pronostico al Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione che andrà in scena sabato 11 ottobre. Il fuoriclasse sloveno si presenterà all’appuntamento da Campione del Mondo e d’Europa, con l’obiettivo di vincere la ribattezzata classica delle foglie morte per la quinta volta consecutiva, siglando quello che sarebbe un record assoluto per questo evento. Il percorso di 241 km da Como a Bergamo prevede 4400 metri di dislivello e si preannuncia molto complesso. L’alfiere della UAE Emirates-XRG ha giganteggiato nelle ultime due settimane, vincendo i Mondiali e gli Europei, oltre alla Tre Valli Varesine. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: tadej - pogacar
Tadej Pogacar: “Ero a tutta fin dall’inizio. Ero a mio agio con la bici da strada”
Tadej Pogacar può battere il record di Cavendish al Tour de France? La classifica dei vincitori di tappa di ogni tempo
Tadej Pogacar: “Vingegaard non mollerà. Sulle Alpi ci sarà grande battaglia”
BACK TO 2024 Tadej Pogacar vinceva per la 4ª volta consecutiva Il Lombardia, eguagliando così Fausto Coppi: sabato l’occasione per superarlo. Ci riuscirà? #Ciclismo #Cycling #ILombardia #Pogacar - X Vai su X
Ha vinto il più forte. Non poteva che essere così. Tadej Pogacar, il re del ciclismo mondiale, ha dominato la 104^ Tre Valli Varesine. Una giornata, quella di ieri, martedì 7 ottobre, che rimarrà nella storia della manifestazione. RIVIVIAMO TUTTE LE EMOZIONI - facebook.com Vai su Facebook
Tadej Pogacar favorito al Giro di Lombardia: “Le gambe girano bene, è uno dei grandi obiettivi” - Tadej Pogacar si presenterà con tutti i favori del pronostico al Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione che andrà in scena sabato 11 ... Riporta oasport.it
Ciclismo: Pogacar insegue il quinto Giro di Lombardia consecutivo - L'ennesimo trionfo di Tadej Pogacar oscilla tra 1,25 ed 1,10. Scrive ansa.it