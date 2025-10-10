Tadej Pogacar favorito al Giro di Lombardia | Le gambe girano bene è uno dei grandi obiettivi

Tadej Pogacar si presenterà con tutti i favori del pronostico al Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione che andrà in scena sabato 11 ottobre. Il fuoriclasse sloveno si presenterà all’appuntamento da Campione del Mondo e d’Europa, con l’obiettivo di vincere la ribattezzata classica delle foglie morte per la quinta volta consecutiva, siglando quello che sarebbe un record assoluto per questo evento. Il percorso di 241 km da Como a Bergamo prevede 4400 metri di dislivello e si preannuncia molto complesso. L’alfiere della UAE Emirates-XRG ha giganteggiato nelle ultime due settimane, vincendo i Mondiali e gli Europei, oltre alla Tre Valli Varesine. 🔗 Leggi su Oasport.it

