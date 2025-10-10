Taddeucci scatenata | vince la 4ª tappa e conquista la Coppa del Mondo della 10 km di fondo
Nella baia di Golfo Aranci, l'azzurra fa sua la quarta e ultima tappa sulla distanza olimpica dei 10 km, vincendo così anche la classifica generale. Terzo Verani al maschile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: taddeucci - scatenata
Taddeucci scatenata: vince la 4ª tappa e conquista la Coppa del Mondo della 10 km di fondo - Nella baia di Golfo Aranci, l'azzurra fa sua la quarta e ultima tappa sulla distanza olimpica dei 10 km, vincendo così anche la classifica generale. Come scrive msn.com