Taddeucci conquista la Coppa del Mondo del Nuoto di Fondo | La dedica a me stessa
Olbia, 10 ottobre 2025 – E’ stata una stagione eccezionale quella di Ginevra Taddeucci, nel nuoto di fondo dei successi internazionali. L’Azzurra ha alzato la Coppa del Mondo in Acque Libere grazie all’oro conquistato, nella giornata di oggi e nell’ultima tappa di competizione al Golfo degli Aranci in Sardegna, nella 10 km. La prima posizione in Classifica Generale è stata ottenuta con 2600 punti e l’atleta tricolore (già argento mondiale sulla distanza), ha scritto la storia della disciplina. “E’ stata dura perché all’inizio cercavo di fare la gara con la Johnson ma ho visto che lei non ne aveva – dichiara l’azzurra. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
