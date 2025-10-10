T-red sulla Lecco-Bergamo il sistema torna in funzione a Calolziocorte Ma sarà più benevolo

Calolziocorte (Lecco), 10 ottobre 2025 – Torna in servizio a Calolziocorte l’inflessibile vigile elettronico, che non ammette scuse con coloro che non si fermano con il semaforo rosso, nemmeno con chi in realtà si ferma, ma qualche centimetro dopo la linea bianca di arresto. Verrà nuovamente installato lungo la Lecco-Bergamo il T-red, il dispositivo di rilevamento automatico per identificare i mezzi che transitano con il semaforo rosso. Era stato rimosso dopo che si è scoperto che sulle 2mila multe dispensate grazie all’aggeggio nel giro di pochi mesi, almeno il 65% erano state appioppate ad automobilisti dalla frenata lunga o motociclisti che si sono fermato poco oltre la linea di arresto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

