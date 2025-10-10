T-red sulla Lecco-Bergamo il sistema torna in funzione a Calolziocorte Ma sarà più benevolo
Calolziocorte (Lecco), 10 ottobre 2025 – Torna in servizio a Calolziocorte l’inflessibile vigile elettronico, che non ammette scuse con coloro che non si fermano con il semaforo rosso, nemmeno con chi in realtà si ferma, ma qualche centimetro dopo la linea bianca di arresto. Verrà nuovamente installato lungo la Lecco-Bergamo il T-red, il dispositivo di rilevamento automatico per identificare i mezzi che transitano con il semaforo rosso. Era stato rimosso dopo che si è scoperto che sulle 2mila multe dispensate grazie all’aggeggio nel giro di pochi mesi, almeno il 65% erano state appioppate ad automobilisti dalla frenata lunga o motociclisti che si sono fermato poco oltre la linea di arresto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: lecco - bergamo
Il nodo Lecco-Bergamo, il sindaco di Calolziocorte si rivolge a Salvini: "Serve un nuovo studio di fattibilità per la strada”
Lavori alla stazione di Lecco, variazioni orari dei treni anche per Bergamo
Dietrofront sui lavori ferroviari: ripristinati i treni Lecco-Bergamo dal 3 agosto
Giro di Lombardia 2025: a che ora passa la corsa e dove vederla tra Como, Lecco e Bergamo! Vai su Facebook
Elezioni Rsu Aler Bergamo-Lecco-Sondrio / Fp Cgil, unica lista, ottiene 5 seggi Vecchi (Fp Cgil): “Una squadra unita, scelta da lavoratrici e lavoratori per restituire forza alla rappresentanza” https://fpcgil.lombardia.it/2025/10/08/elezioni-rsu-aler-bergamo-lecco- - X Vai su X
Calolziocorte, torna il T-red: multe a chi passa con rosso sulla Lecco - Bergamo - Il dispositivo precedente era stato rimosso perché sanzionava anche chi si fermava dopo la linea bianca di arresto ... Lo riporta msn.com
T-red pasticcione. Un salasso per i cittadini - 500 per le 2mila multe regolari staccate ad automobilisti e motociclisti che hanno bruciato il semaforo rosso. Si legge su ilgiorno.it