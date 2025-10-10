Neanche il tempo di finire, che SWAT è già pronta a tornare. Mentre il prossimo 22 novembre prenderà il via su Rai 2 l’ottava e ultima stagione della serie poliziesca che dal 2017 ha raccontato al pubblico il lavoro di un’unità speciale di polizia, lo spin-off SWAT Exiles è già in produzione in quel di Los Angeles. Guidata dal nuovo showrunner Jason Ning, la serie avrà ancora una volta per protagonista Shemar Moore nei panni del sergente Daniel “Hondo” Harrelson. L’attore e produttore esecutivo in una nota ha così annunciato la serie: Preparatevi per SWAT 2.0! Dopo otto anni incredibili trascorsi a sfidare ogni previsione e a intrattenere il mondo, stiamo per portare il franchise a un livello completamente nuovo: più grande, migliore e più audace. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - SWAT, in arrivo lo spin-off