Svincolo Piona Controlli dell’antimafia

Controlli antimafia nel cantiere olimpico. All’indomani della rivelazione che i due fratelli ultrà della Lazio Leopoldo e Alvise Cobianchi, di 38 anni il più grande e 36 il minore, vicini alla malavita capitolina, stavano mirando alle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina, è scattato un nuovo accesso ispettivo in uno dei cantieri a Cinque cerchi. È il cantiere per il completamento dello svincolo della 36 a Piona di Colico. A ordinare il controllo è stato il prefetto Paolo Ponta, in accordo con il collega Paolo Canaparo, numero uno dell’Antimafia del Viminale. Hanno compiuto l’ispezione gli investigatori della Dia, insieme ad agenti della Polizia di Stato, carabinieri, militari della Finanza, funzionari dell’Ispettorato del lavoro e del Provveditorato interregionale delle Opere pubbliche e dirigenti della prefettura che coordinano il Gia, il Gruppo interforze antimafia territoriale, gli stessi che valutano e istruiscono le interdittive antimafia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

