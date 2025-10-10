Sveva Ferrando la 17enne morta nell’incidente in moto

Monzatoday.it | 10 ott 2025

Sveva Ferrando, è il nome della ragazza di 17 anni, rimasta coinvolta nellincidente mortale di ieri, giovedì 9 ottobre, accaduto a Seregno in via San Vitale.La tragica notizia è ben presto arrivata a Giussano, gettando nello sconforto genitori, amici e l'intera comunità cittadina.Le dinamiche. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

