Susanna Mantovani nominata Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza | Orgogliosa del compito

Milano, 10 ottobre 2025 – Susanna Mantovani è stata nominata dal sindaco Giuseppe Sala Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza per i prossimi cinque anni, raccogliendo il testimone del suo predecessore, Silvio Premoli.c Chi è Susanna Mantovani: il percorso . Laureata in Filosofia, è professoressa Onoraria del Dipartimento di Scienze umane per la formazione "Riccardo Massa" dell’ Università Bicocca di Milano, dove dal 2001 ha ricoperto il ruolo di Ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale, insegnando Pedagogia e culture dell'educazione e Pedagogia e organizzazione scolastica, nel 1992 è stata assessora all'Educazione del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

