Susanna Mantovani nominata Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza | Orgogliosa del compito
Milano, 10 ottobre 2025 – Susanna Mantovani è stata nominata dal sindaco Giuseppe Sala Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza per i prossimi cinque anni, raccogliendo il testimone del suo predecessore, Silvio Premoli.c Chi è Susanna Mantovani: il percorso . Laureata in Filosofia, è professoressa Onoraria del Dipartimento di Scienze umane per la formazione "Riccardo Massa" dell’ Università Bicocca di Milano, dove dal 2001 ha ricoperto il ruolo di Ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale, insegnando Pedagogia e culture dell'educazione e Pedagogia e organizzazione scolastica, nel 1992 è stata assessora all'Educazione del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: susanna - mantovani
Poltrone/ Susanna Mantovani è la nuova garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Milano
La garante dell'infanzia di Milano è Susanna Mantovani, già assessora e Ambrogino d'Oro
Susanna Mantovani è la garante dell'infanzia di Milano. Era stata assessora e Ambrogino d'Oro
La grandine caduta poco fa a Portomaggiore (FE). Melissa Mantovani - facebook.com Vai su Facebook
Susanna Mantovani nominata Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: “Orgogliosa del compito” - Laureata in filosofia, docente della Bicocca, è stata anche assessora all’Educazione del Comune di Milano. Scrive ilgiorno.it
La garante dell'infanzia di Milano è Susanna Mantovani, già assessora e Ambrogino d'Oro - Susanna Mantovani è la nuova garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza. Segnala milanotoday.it