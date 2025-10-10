Susanna Mantovani è la garante dell' infanzia di Milano Era stata assessora e Ambrogino d' Oro

Susanna Mantovani è la nuova garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza. L'incarico durerà 5 anni. La nomina è arrivata venerdì da parte del sindaco di Milano, Beppe Sala. Sostituisce Silvio Premoli, il cui mandato è scaduto a luglio.Mantovani è stata docente ordinaria di pedagogia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

