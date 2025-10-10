Superenalotto numeri combinazione vincente di oggi 10 ottobre

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, venerdì 10 ottobre, del Superenalotto. Centrati sei '5' che vincono 21.278,24 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 63,2 milioni di euro. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

