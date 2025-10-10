Superbike Razgatlioglu rifila due decimi a Bulega in FP1 all’Estoril Altri due italiani in top5
Entra subito nel vivo il confronto diretto tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega in occasione della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Estoril 2025, valevole come undicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale Superbike. Il turco della BMW ha realizzato la miglior prestazione assoluta in 1’36?054, trovando presto un buon feeling con la pista portoghese e confermandosi estremamente competitivo in ogni contesto. Il campione iridato in carica, che ha visto interrompersi due settimane fa nella domenica di Aragon una sequenza di 13 vittorie consecutive, vuole tornare sul gradino più alto del podio all’Estoril per ipotecare la conquista del suo terzo titolo mondiale in Superbike prima di fare il grande salto sbarcando a 29 anni in MotoGP nel 2026 con la Yamaha del team Pramac. 🔗 Leggi su Oasport.it
