Superbike oggi GP Estoril 2025 | orari prove libere tv programma streaming

Ci siamo, entriamo ufficialmente nel vivo del rush finale del Mondiale di superbike 2025. La categoria dedicata alle moto derivate di serie sta per eleggere il proprio campione e lo farà nelle due prossime uscite. Si inizierà con il fine settimana del Gran Premio dell’Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento della stagione 2025. Si gareggerà sul tracciato dell’Estoril e ci attendono tre manche che metteranno in palio punti pesanti, se non decisivi, per l’intera annata. Arriviamo all’appuntamento portoghese con la seguente classifica generale: Toprak Razgatlioglu con 523 punti contro i 487 di Nicolò Bulega, reduce da due importanti successi nella domenica di Aragon. 🔗 Leggi su Oasport.it
