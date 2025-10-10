Superbike oggi GP Estoril 2025 | orari prove libere tv programma streaming
Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario sul fine settimana del Gran Premio dell’Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento della stagione 2025. Sul tracciato dell’Estoril si inizierà con le prime due sessioni di prove libere, che andranno a darci un primo quadro d’insieme sui valori in pista. Siamo pronti per tuffarci nella fase decisiva del campionato. Mancano solamente sei manche per decidere chi sarà il nuovo campione. Quale sarà il programma della giornata terra lusitana? Si inizierà oggi venerdì 10 ottobre alle ore 11.35 italiane (le ore 10.35 locali) con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: superbike - oggi
Superbike oggi in tv, GP Ungheria 2025: orari prove libere, programma, streaming
Superbike oggi in tv, GP Ungheria 2025: orari Superpole e gara-1, programma, streaming
A che ora la Superbike oggi, GP Ungheria 2025: dove vedere in tv superpole e gara-1, programma TV8
Il turco ha ricevuto oggi la moto con cui vinse il suo primo titolo nelle derivate: "Erano tre anni che l'aspettavo, sono grato a Yamaha per questo ricordo indimenticabile!" - facebook.com Vai su Facebook
Superbike, Estoril 2025. Bulega pronto a lottare e… sperare. Razgatlioglu padrone del suo destino - 12 ottobre vedrà il Mondiale Superbike 2025 impegnato nel suo penultimo round, che andrà in scena nell’autodromo dell’Estoril, in ... Segnala oasport.it
Superbike a Estoril: calendario, orari e guida tv - Penultimo round della stagione, si scende in pista a Estoril dove riprende la sfida tra Razgatlioglu e Bulega, BMW contro Ducati. sport.sky.it scrive