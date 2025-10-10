Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario sul fine settimana del Gran Premio dell’Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento della stagione 2025. Sul tracciato dell’Estoril si inizierà con le prime due sessioni di prove libere, che andranno a darci un primo quadro d’insieme sui valori in pista. Siamo pronti per tuffarci nella fase decisiva del campionato. Mancano solamente sei manche per decidere chi sarà il nuovo campione. Quale sarà il programma della giornata terra lusitana? Si inizierà oggi venerdì 10 ottobre alle ore 11.35 italiane (le ore 10.35 locali) con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike oggi, GP Estoril 2025: orari prove libere, tv, programma, streaming