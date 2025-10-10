Superbike Nicolò Bulega domina la FP2 dell’Estoril e manda un messaggio a Razgatlioglu

Si annuncia un duello sempre più rovente tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega in vista del weekend attuale. I due contendenti al titolo, infatti, hanno fatto il vuoto nella prima giornata di lavoro sul tracciato dell’Estoril, con la consapevolezza che le tre manche in programma molto probabilmente saranno un testa a testa tra di loro, con gli avversari a debita distanza. Nicolò Bulega (Ducati) ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale superbike 2025 con il tempo di 1:35.778. Sul tracciato portoghese il pilota emiliano ha distanziato Toprak Razgatlioglu (BMW) di 232 millesimi, dato che il campione in carica ha chiuso in 1:36. 🔗 Leggi su Oasport.it

