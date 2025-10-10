Superbike infortunio in palestra per Danilo Petrucci | salta l’Estoril Round

Una frattura del quarto metacarpo della mano destra impedirà a Danilo Petrucci di partecipare all’Estoril Round. Lo ha comunicato la Ducati Barni attraverso un comunicato ufficiale: “Petrux ha provato a scendere in pista nella sessione di FP1, ma a causa della difficile situazione alla mano è. 🔗 Leggi su Today.it

IKER IS BACK - Lecuona può guidare nuovamente la sua Honda in questo weekend Superbike a Estoril: l'infortunio è alle spalle. #worldsbk #superbike #estorilworldsbk #ikerlecuona #honda #hrc #corsedimoto

In griglia mancherà anche il pilota KTM Tech3, non ripresosi completamente dall'infortunio alla spalla subito al Sachsenring

SBK, infortunio alla mano per Petrucci: non corre in Portogallo - Il pilota si era fatto male durante un allenamento in palestra e, nonostante la voglia di essere in pista, ha dovuto arrendersi a seguito degli ultimi controlli medici: "Dopo le verifiche fatte al ... Lo riporta sport.sky.it

Petrucci unfit dopo la FP1 a causa dell’infortunio alla mano riportato in allenamento - Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) non prenderà parte al Round EICMA di Estoril al Circuito Estoril valido per il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike a causa della frattura al quarto ... Come scrive worldsbk.com