Superbike infortunio in palestra per Danilo Petrucci | salta l’Estoril Round

Today.it | 10 ott 2025

Una frattura del quarto metacarpo della mano destra impedirà a Danilo Petrucci di partecipare all’Estoril Round. Lo ha comunicato la Ducati Barni attraverso un comunicato ufficiale: “Petrux ha provato a scendere in pista nella sessione di FP1, ma a causa della difficile situazione alla mano è. 🔗 Leggi su Today.it

