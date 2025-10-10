Super Paolini a Wuhan l' azzurra domina la Swiatek 6-1 6-2 e va in semifinale
Jasmine Paolini è approdata alle semifinali del "Dongfeng-Voyah Open", ultimo torneo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3.654.963 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La tennista azzurra, numero 8 del mondo e settima forza del seeding, con una prova maiuscola, ha sconfitto la polacca Iga Swiatek, numero 2 del ranking internazionale e. 🔗 Leggi su Feedpress.me
