Super Jasmine Paolini La Bao Zong batte Iga Swiatek e vola in semifinale a Wuhan
Jasmine Paolini qui in Cina la chiamano “ Bao Zong “. E la boss, questo significherebbe tra i fan cinesi, si avvicina sempre più alla finale degli Wuhan Open. L’azzurra ha sconfitto la polacca Iga Swiatek, numero 2 del torneo. Il tutto in 2 set (6-1, 6-2), un’ora e 5 minuti di gioco, aggiudicandosi così la semifinale. La toscana consolida la sua posizione numero 8 nella race ed è più serena per le Finals, in programma dal primo novembre a Riad, Arabia Saudita. La prossima sfida di Paolini. Paolini sfiderà ora Coco Gauff, data per favorita. «Sono molto felice: è stata dura, ma finalmente l’ho sconfitta», ha dichiarato Jasmine al termine dell’incontro con Swiatek. 🔗 Leggi su Open.online
