Super Formula il nuovo mondo di Rovanpera

Il campione finlandese lascia il WRC e si prepara a un nuovo capitolo della sua storia sportiva: andiamo a scoprire la serie giapponese dove si metterà alla prova Il mondo dei rally è rimasto sorpreso dall'annuncio arrivato giovedì: Kalle Rovanperä, campione del mondo WRC nel 2022 e nel 2023, ha comunicato la decisione di ritirarsi.

In questa notizia si parla di: super - formula

Super Formula | Kalle Rovamperä sarà un pilota full time nel 2026 con il supporto di Toyota - Un'incredibile notizia sconvolge il mercato piloti Super Formula: il due volte campione del mondo WRC Kalle Rovamperä correrà in Super Formula per il 2026 con

Kalle Rovanperä lascia il Mondiale Rally WRC per la Super Formula - Avendo già vinto tanto nei rally, ho iniziato a pensare a quali altre possibilità avrei potuto avere e quali altre sfide mi sare