Università Bicocca, dipartimento di Psicologia. Spunta un violino. Non è una musicista, o almeno non solo, ma Alice Mado Proverbio, brillante neurobiologa, post-dottorato in America, cattedra alla Bicocca e un laboratorio da lei fondato che registra i potenziali elettrici del cervello. Dall'infanzia non ha mai smesso di suonare. Organo, pianoforte, e da dieci anni il violino. Le sue ricerche mostrano che la musica - oltre alla pratica di uno strumento - sviluppa problem solving, concentrazione, resilienza, autodisciplina, stimola la voglia di agire meglio. Il suo intervento è fra i più attesi degli Harmony Days, in Fondazione Cariplo di via Romagnosi 8. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Suonare uno strumento allena il cervello. Così riusciamo a superare i nostri limiti"