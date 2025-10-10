Suonare uno strumento allena il cervello Così riusciamo a superare i nostri limiti
Università Bicocca, dipartimento di Psicologia. Spunta un violino. Non è una musicista, o almeno non solo, ma Alice Mado Proverbio, brillante neurobiologa, post-dottorato in America, cattedra alla Bicocca e un laboratorio da lei fondato che registra i potenziali elettrici del cervello. Dall'infanzia non ha mai smesso di suonare. Organo, pianoforte, e da dieci anni il violino. Le sue ricerche mostrano che la musica - oltre alla pratica di uno strumento - sviluppa problem solving, concentrazione, resilienza, autodisciplina, stimola la voglia di agire meglio. Il suo intervento è fra i più attesi degli Harmony Days, in Fondazione Cariplo di via Romagnosi 8. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: suonare - strumento
Cina: Xizang, studenti imparano a suonare strumento a corda Zhanian
Prenota la tua lezione di prova gratuita e inizia a suonare uno strumento! https://scuoladimusica.it/ #lezionediprova #provagratuita #ScuolaDiMusica #imparaunostrumento #musicapertutti #strumentitradizionali #strumentimoderni #faremusicaperpassione - facebook.com Vai su Facebook
"Suonare uno strumento allena il cervello. Così riusciamo a superare i nostri limiti" - La neurobiologa Mado Proverbio spiega il potere della musica. Si legge su ilgiornale.it
Perché suonare uno strumento musicale aiuta gli anziani a proteggere il cervello? I risultati di uno studio sulla memoria - Suonare uno strumento musicale nella terza età fa bene all’umore, ma aiuta anche a contrastare l’invecchiamento cerebrale e a conservare una buona memoria. quotidiano.net scrive