Suonare uno strumento allena il cervello Così riusciamo a superare i nostri limiti

Ilgiornale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Università Bicocca, dipartimento di Psicologia. Spunta un violino. Non è una musicista, o almeno non solo, ma Alice Mado Proverbio, brillante neurobiologa, post-dottorato in America, cattedra alla Bicocca e un laboratorio da lei fondato che registra i potenziali elettrici del cervello. Dall'infanzia non ha mai smesso di suonare. Organo, pianoforte, e da dieci anni il violino. Le sue ricerche mostrano che la musica - oltre alla pratica di uno strumento - sviluppa problem solving, concentrazione, resilienza, autodisciplina, stimola la voglia di agire meglio. Il suo intervento è fra i più attesi degli Harmony Days, in Fondazione Cariplo di via Romagnosi 8. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

suonare uno strumento allena il cervello cos236 riusciamo a superare i nostri limiti

© Ilgiornale.it - "Suonare uno strumento allena il cervello. Così riusciamo a superare i nostri limiti"

In questa notizia si parla di: suonare - strumento

Cina: Xizang, studenti imparano a suonare strumento a corda Zhanian

suonare strumento allena cervello"Suonare uno strumento allena il cervello. Così riusciamo a superare i nostri limiti" - La neurobiologa Mado Proverbio spiega il potere della musica. Si legge su ilgiornale.it

Perché suonare uno strumento musicale aiuta gli anziani a proteggere il cervello? I risultati di uno studio sulla memoria - Suonare uno strumento musicale nella terza età fa bene all’umore, ma aiuta anche a contrastare l’invecchiamento cerebrale e a conservare una buona memoria. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Suonare Strumento Allena Cervello