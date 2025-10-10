Sulla sicurezza solo propaganda | bisogna potenziare le forze dell' ordine

Pordenonetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente decisione di un condominio di Pordenone di ricorrere a un servizio di vigilanza armata privata per fronteggiare quello che è stato definito un "degrado della città" ha innescato una vivace polemica politica, portando il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) ad. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sicurezza - propaganda

Sicurezza, il Siulp: "Carenza organico alla Questura, basta propaganda"

Sinistra Italiana Eboli: "Sicurezza a orologeria e propaganda sulla pelle dei cittadini"

Sicurezza, la sindaca in Prefettura. Videosorveglianza da potenziare . Il Comune pronto ad intervenire - Incontro in Prefettura per la sindaca Maria Lucarini, che venerdì è stata ricevuta – per un tavolo chiesto dal Comune – per discutere degli ultimi fatti di criminalità avvenuti sul territorio, ... Segnala lanazione.it

Sicurezza, la proposta di Fd’I:: "Potenziare il nucleo anti degrado" - "Come Fratelli d’Italia scendiamo in piazza con dieci proposte concrete sul tema della sicurezza". Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Propaganda Bisogna Potenziare