Sulla scheda con il cognome dell’ex marito la candidata | Inaccettabile nel 2025

PIOMBINO – Sulla scheda elettorale con il cognome dell’ex marito. È rimasta stupita, quindi indignata, la candidata di Fratelli d’Italia Rossana Bacci, che nella scheda viene indicata come ‘in Biagini’. “Con grande sorpresa e profondo rammarico – dice – ho appreso che, nella scheda elettorale predisposta per le elezioni regionali della Toscana del 12 e 13 ottobre 2025, il mio nome risulta indicato erroneamente come Rossana Bacci in Biagini invece del corretto Rossana Bacci, come da documentazione ufficiale presentata e come sempre utilizzato in ogni atto pubblico, politico e personale”. “Si tratta – dice – di un errore grave, che rischia di generare confusione tra gli elettori e di compromettere la chiarezza del voto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it