Sul Subappennino dauno aprono quattro sedi del Cup

Foggiatoday.it | 10 ott 2025

Quattro nuove sedi per i servizi Cup nel Subappennino dauno. Dalla prossima settimana, parte il progetto pilota definito da Sanitaservice e Asl Foggia con l’obiettivo di garantire ai cittadini residenti nei comuni periferici della provincia un accesso più agevole ai servizi sanitari. I nuovi Cup. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

