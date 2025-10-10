C i sono amori reali che seguono il protocollo e amori reali che lo riscrivono. Quello tra la principessa Martha Louise di Norvegia e lo sciamano Durek Verrett appartiene senza dubbio alla seconda categoria. La loro unione ha sempre sfidato le convenzioni, attirando tanto ammirazione quanto critiche feroci. L’ultima accusa, diffusasi a macchia d’olio sui social, è quella di vivere un “lavender marriage”. Ma la coppia, fedele al proprio spirito ribelle, ha risposto per le rime: non con un comunicato ufficiale, ma con un video ironico e tagliente che mette a tacere ogni pettegolezzo. Martha Louise di Norvegia presenta il suo "boyfriend" Shaman Durek. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Sui social pullulano le speculazioni sulla sessualità del marito sciamano. Ma la coppia è più solida che mai: «L'ordinario non fa per noi. Noi ci amiamo e basta»