Sud Sudan guerre devastanti hanno provocato alto tasso disagio mentale

Tv2000.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Sud Sudan le guerre devastanti hanno provocato un alto tasso di disagio mentale. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

sud sudan guerre devastanti hanno provocato alto tasso disagio mentale

© Tv2000.it - Sud Sudan, guerre devastanti hanno provocato alto tasso disagio mentale

In questa notizia si parla di: sudan - guerre

sud sudan guerre devastantiAFRICA/SUD SUDAN - “La guerra civile rischia di riaccendersi su vasta scala” avverto l’organo incaricato di monitorare gli accordi di pace - Juba (Agenzia Fides) – “Occorre risolvere lo stallo politico tra le diverse parti in Sud Sudan prima che sia troppo tardi”. Lo riporta fides.org

sud sudan guerre devastantiGuerra in Sudan, allarme ONU: “uccisioni di massa, stupri, sparizioni”/ Assedio RSF a El Fasher: cosa succede - Guerra Sudan tra esercito e RSF: 11 milioni di sfollati da El Fasher, report choc dell'ONU su eccidi, stupri, uccisioni di massa ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Sud Sudan Guerre Devastanti