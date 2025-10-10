Sud Sudan guerre devastanti hanno provocato alto tasso disagio mentale
In Sud Sudan le guerre devastanti hanno provocato un alto tasso di disagio mentale. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
I fattori socioeconomici, la crisi e le guerre tra i fattori del malessere mentale. Il progetto innovativo di Amref in Sud Sudan
A tutti i filoIsraeliani che si sentono molto furbi nell' affermare che ci sono tante atrocità nel mondo e fanno l'elenco delle guerre in Yemen Sudan Congo etcetc per distogliere l ' attenzione dalla Palestina, rispondo 1) bene cominciamo a insorgere per il diritto c
AFRICA/SUD SUDAN - “La guerra civile rischia di riaccendersi su vasta scala” avverto l’organo incaricato di monitorare gli accordi di pace - Juba (Agenzia Fides) – “Occorre risolvere lo stallo politico tra le diverse parti in Sud Sudan prima che sia troppo tardi”. Lo riporta fides.org
Guerra in Sudan, allarme ONU: "uccisioni di massa, stupri, sparizioni"/ Assedio RSF a El Fasher: cosa succede - Guerra Sudan tra esercito e RSF: 11 milioni di sfollati da El Fasher, report choc dell'ONU su eccidi, stupri, uccisioni di massa