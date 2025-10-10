Sucic il Re del centrocampo della Croazia contro la Repubblica Ceca | i numeri clamorosi del talento dell’Inter

Internews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 nel pareggio di ieri. In una partita bloccata e priva di gol come quella tra Repubblica Ceca e Croazia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, a brillare è stata la stella di Petar Sucic. Il giovane centrocampista dell’Inter, schierato ancora una volta titolare dal suo commissario tecnico, ha offerto una prestazione di altissimo livello, confermando la sua costante crescita. Nonostante un cartellino giallo rimediato nel corso del match, il mediano classe 2003 ha giocato l’intera partita dominando il centrocampo, come dimostrano le sue impressionanti statistiche. 🔗 Leggi su Internews24.com

sucic il re del centrocampo della croazia contro la repubblica ceca i numeri clamorosi del talento dell8217inter

© Internews24.com - Sucic il Re del centrocampo della Croazia contro la Repubblica Ceca: i numeri clamorosi del talento dell’Inter

In questa notizia si parla di: sucic - centrocampo

Sucic brilla in Monaco Inter, e ora le gerarchie a centrocampo con Chivu possono cambiare!

Diouf Inter, il francese sorprende lo staff per i parametri fisici: con Sucic il centrocampo cambia volto

Sucic Inter, Chivu ora è in difficoltà nelle scelte: cosa può succedere a centrocampo

sucic re centrocampo croaziaRep. Ceca-Croazia, Sucic titolare nello spareggio per il 1° posto. Dumfries dal 1' e De Vrij in panchina a Malta - Zlatko Dalic sceglie di confermare Petar Sucic a fianco del suo maestro Luka Modric nel centrocampo a due della Croazia che alle 20. Scrive msn.com

sucic re centrocampo croaziaInter, Sucic: "Voglio vincere la Champions. Su Chivu..." - Intervenuto ai microfoni ufficiali della FIFA, il centrocampista dell'Inter Petar Sucic ha parlato delle sue ambizioni con la maglia della Nazionale croata e con quella dell'Inter. Riporta fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Sucic Re Centrocampo Croazia