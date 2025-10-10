Sucic il Re del centrocampo della Croazia contro la Repubblica Ceca | i numeri clamorosi del talento dell’Inter
Inter News 24 nel pareggio di ieri. In una partita bloccata e priva di gol come quella tra Repubblica Ceca e Croazia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, a brillare è stata la stella di Petar Sucic. Il giovane centrocampista dell’Inter, schierato ancora una volta titolare dal suo commissario tecnico, ha offerto una prestazione di altissimo livello, confermando la sua costante crescita. Nonostante un cartellino giallo rimediato nel corso del match, il mediano classe 2003 ha giocato l’intera partita dominando il centrocampo, come dimostrano le sue impressionanti statistiche. 🔗 Leggi su Internews24.com
Sucic: "Noi più giovani abbiamo ancora la fortuna di poter imparare da Modric. Luka è uno dei migliori centrocampisti della storia, un giocatore completo che anticipa sempre tutto e tutti. A mio parere, nei due ultimi Mondiali la Croazia ha avuto il centrocampo
