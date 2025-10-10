Suburra il Comune di Roma contro Netflix | rimossa pubblicità su Ostia
‘ Perdi la fermata, finisci a Ostia, ti senti scossa, agitata. Ed è subito Suburra’. E’ uno dei messaggi affissi da Netflix nelle stazioni della metropolitana di Roma per promuovere la nuova stagione della serie Suburra – La serie. Una campagna che, però, ha suscitato polemiche. Per Alessandro Onorato, assessore a Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma “questa campagna pubblicitaria, inaccettabile per la nostra città e in particolare a Ostia, di cui il Comune non era a conoscenza, in questi istanti sta venendo rimossa su nostra richiesta direttamente da Netflix”. Il X Municipio: “Valutiamo azioni legali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
