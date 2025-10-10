L’annata olivicola che è appena iniziata in toscana e soprattutto in provincia di Lucca non è purtroppo delle migliori. Ne parliamo con Fausto Borella, presidente dell’Accademia Maestrod’olio. Che olio extravergine dobbiamo aspettarci? "Svariati attacchi di mosca olearia, in particolare nei mesi di luglio e agosto, e altre malattie come la rogna e la tignola presenti in molti campi hanno fatto sì che gran parte delle olive cadessero a terra. Chi è riuscito a trattare con cura ed attenzione i propri olivi oggi si ritrova senz’altro un buon prodotto". Un consiglio ai produttori? "Sicuramente consiglio di raccogliere le olive quanto prima, di portarle subito al frantoio e di filtrarle per poterne preservare gli aromi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Subito al frantoio“. Il Maestrod’olio Borella fa le carte all’extravergine