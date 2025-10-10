Su Sky e NOW arriva Back in the Game | Jury Chechi racconta i grandi dello sport

Dal 13 ottobre otto puntate con ospiti d’eccezione, tra cui Buffon, Belinelli, Caressa e Girelli. Si parte con Sara Errani, protagonista del primo episodio condotto dal “Signore degli Anelli”. Si intitola “Back in the Game” la nuova serie realizzata da Sky in collaborazione con Reale Mutua, in onda da lunedì 13 ottobre su Sky e in streaming su NOW. A condurre sarà Jury Chechi, il campione olimpico che accompagnerà otto protagonisti dello sport e dello spettacolo in un percorso fatto di racconti, prove fisiche e momenti di vita. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it