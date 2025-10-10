Su che canale vedere Paolini-Swiatek oggi in tv WTA Wuhan 2025 | orario programma streaming
Jasmine Paolini è la testa di serie numero 7 del tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Wuhan, in Cina, ed affronterà nei quarti di finale la polacca Iga Swiatek, numero 2 del seeding e del mondo. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SWIATEK DALLE 13.00 Il match sarà il quarto ed ultimo di giornata sul Center Court, con il programma che si aprirà alle ore 5.00 italiane, ma l’incontro tra Paolini e Swiatek si giocherà comunque non prima delle ore 13.00 italiane. Si tratta del settimo incrocio tra le due, con la polacca che ha vinto tutti i sei precedenti. La sfida tra Jasmine Paolini e la polacca Iga Swiatek sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it
