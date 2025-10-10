È uscita dalla Terapia Intensiva la tiranese massacrata lunedì sera nel parcheggio di via Morbegno da K. M., il 24enne originario del Mali che ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di convalida al termine del quale il giudice Fabio Giorgi ha disposto che rimanga rinchiuso nel carcere di Sondrio. Grande e grosso, aria per nulla afflitta, non è stato difficile immaginarselo trasfigurato dalla furia mentre infierisce sulla donna che ha violentato, rapinato e picchiato selvaggiamente. Ci sono tuttavia ancora tanti lati oscuri in questa aggressione che ha scosso nel profondo l’intera Valle e ha avuto eco nazionale proprio per la ferocia manifestata dal giovane, classe 2001, fino a lunedì incensurato e ospite del Centro di Colorina per i richiedenti asilo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stupro, svuotato il centro. Via la metà degli ospiti