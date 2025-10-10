Stupra picchia e deruba una 44enne a Sondrio | per il giudice il 24enne deve restare in carcere

È stato convalidato l'arresto del 24enne che lo scorso 6 ottobre ha stuprato, picchiato e derubato una 44enne a Sondrio. Il giudice ha disposto per il giovane la custodia cautelare in carcere. Intanto, la vittima è uscita dalla Terapia intensiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

