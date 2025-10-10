Studenti del liceo Marconi in Erasmus a Tallinn
SAN MINIATO Un gruppo di studenti del liceo Marconi di San Miniato ha partecipato alla mobilità in Estonia nell’ambito del progetto Erasmus+ Shoot–Digital photography and storytelling for environmental awareness coordinato dall’agenzia Fo.Ri.Um di Santa Croce. La delegazione italiana era composta dal dirigente scolastico Luca Petrini, dai docenti Daniele Alamia, Laura Tani, Tiziana Reali e Francesca Ciampalini di Fo.Ri.Um. "I protagonisti di questa straordinaria esperienza formativa sono stati gli studenti Aurora Ianniello, Sara Spadoni, Valentina Bastiani, Mirco Lucchesi, Leonardo Varallo, Matteo Tognetti e Danilo Meaolo che hanno rappresentato la scuola e l’Italia con entusiasmo, creatività e spirito di collaborazione – si legge in una nota del Marconi – I partecipanti hanno preso parte a workshop di fotografia tenuti dal professor Alamia all’università di Tallinn, attività di digital storytelling curate dalla greca Eleni Fazaki e a laboratori di educazione alla sostenibilità condotti da Marco Santos, estone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
