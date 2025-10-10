Striscioni alle finestre La Damiano ’boccia’ l’ipotesi di chiusura Oggi nuovo incontro

La scuola media ’Damiano’ non si arrende e da qualche giorno su due facciate dell’edificio su via Ghiselli e via di Roma, campeggiano due grandi striscioni con su scritto, rispettivamente, ‘Vogliamo la nostra scuola nel nostro quartiere’ e ‘Vogliamo una scuola nuova’. Il futuro della media, o meglio di tutto l’istituto comprensivo Damiano, è da settimane al centro di polemiche da quando il Comune ha annunciato che non avrebbe rinnovato nel 2027 il contratto d’affitto con la proprietà dell’edificio, quindi bisognerà trovare nuove soluzioni per la scuola. A seguito di incontri tra Amministrazione comunale, scuola e sindacati, il problema persiste perché da subito è apparso chiaro che la proposta del Comune di distribuire le classi di via Ghiselli in altre scuole della città, eliminando di fatto l’istituto comprensivo, non piaceva né alla scuola, né ai sindacati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

