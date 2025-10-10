Strappa collane d' oro al festival musicale | 27enne genovese nei guai

Genovatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 27enne genovese è finito nei guai dopo essere stato denunciato a piede libero per furto, insieme ad altri due uomini, dai carabinieri di Gubbio. È successo in occasione del “Wonderlast Festival”, tenutosi in Umbria lo scorso 12 luglio: i tre si sono mescolati tra il pubblico dell'evento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

