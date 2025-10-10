Strappa collane d' oro al festival musicale | 27enne genovese nei guai

Un 27enne genovese è finito nei guai dopo essere stato denunciato a piede libero per furto, insieme ad altri due uomini, dai carabinieri di Gubbio. È successo in occasione del “Wonderlast Festival”, tenutosi in Umbria lo scorso 12 luglio: i tre si sono mescolati tra il pubblico dell'evento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: strappa - collane

Strappa le collane a un’anziana di 87 anni e fugge. Il rapinatore arrestato dopo due giorni

Milano, strappa collane a un'anziana: individuato e fermato 24enne

Milano, strappa le collane a un'anziana mentre cammina per strada

#Roma – Strappa collane a due turisti a Termini: la #Polizia arresta giovane tradito dalla passione per lo sport | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #termini #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Derubata in metro da un “maranza”: le strappa le collane d’oro https://ift.tt/B2MqJUs - X Vai su X

Derubata in metro da un “maranza”: le strappa le collane d’oro - Un 37enne egiziano é stato arrestato dalla polizia dopo aver strappato due collane d’oro dal collo di una 34enne alla fermata ... Segnala milanotoday.it

Lo colpisce con un pugno e gli strappa la collana d'oro, smascherato rapinatore 22enne - Aveva atteso il momento propizio, lo aveva colpito con un pugno facendolo cadere in terra, poi gli aveva strappato di dosso la collanina d’oro ed era fuggito. Da ilrestodelcarlino.it