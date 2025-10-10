Strage nel Sannio offerte di lavoro al figlio sopravvissuto per farlo restare con la sorella

Scatta la solidarietà per Mario Ocone: dopo i funerali della madre e del fratello molti cittadini hanno espresso la volontà di attivare un conto corrente per lui e alcuni imprenditori gli hanno fatto pervenire offerte di lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

