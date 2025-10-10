Strage Fidene le motivazioni dell' ergastolo a Claudio Campiti | Omicidi pianificati con lucidità e determinazione
"L’imputato non ha agito d'impulso né in uno stato emotivo improvviso, bensì ha pianificato i suoi delitti, in maniera minuziosa, con lucidità e determinazione". A metterlo nero su bianco sono stati i giudici della Prima corte di Assise di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: strage - fidene
Dal tribunale di Roma, la cronaca di un processo che ha sconvolto la città: quello sulla strage di Fidene. L’11 dicembre 2022 Claudio Campiti, 57 anni, ha aperto il fuoco durante un’assemblea condominiale, uccidendo quattro persone e ferendone altre. Fu un - facebook.com Vai su Facebook
Strage di Fidene, Campiti condannato all'ergastolo: ecco le motivazioni - Era l’11 dicembre del 2022 quando Claudio Campiti aprì il fuoco durante una riunione condominiale del consorzio Valleverde in una gazebo di via Monte Giberto, e uccise così 4 donne, ovvero Nicoletta G ... Riporta notizie.it
Strage di Fidene, i giudici: 'Delitti pianificati in modo minuzioso' - 'Campiti non ha agito d'impulso ma con lucidità e determinazione. Come scrive ansa.it