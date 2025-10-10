Strage Fidene le motivazioni dell' ergastolo a Claudio Campiti | Omicidi pianificati con lucidità e determinazione

"L’imputato non ha agito d'impulso né in uno stato emotivo improvviso, bensì ha pianificato i suoi delitti, in maniera minuziosa, con lucidità e determinazione". A metterlo nero su bianco sono stati i giudici della Prima corte di Assise di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso. 🔗 Leggi su Romatoday.it