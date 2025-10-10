In un'aula affollata dai parenti delle vittime è cominciato a Perugia il processo d'appello bis per la strage di Rigopiano. I familiari delle 29 persone morte sotto una valanga il 18 gennaio del 2017, indossano quasi tutti magliette con le immagini dei loro cari deceduti. Il processo è stato richiesto dai giudici della Cassazione che lo scorso 3 dicembre hanno parzialmente accolto l'impianto accusatorio della Procura Generale in riforma a quelle che erano state le sentenze di primo e secondo grado. L'appello bis riguarda dieci imputati: sei funzionari della Regione accusati di disastro colposo e quattro persone, tra cui l'ex sindaco di Farindola, accusati di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Strage di Rigopiano, al via processo d'appello bis a Perugia per dieci imputati