Strage di Rigopiano al via processo d' appello bis a Perugia per dieci imputati
In un'aula affollata dai parenti delle vittime è cominciato a Perugia il processo d'appello bis per la strage di Rigopiano. I familiari delle 29 persone morte sotto una valanga il 18 gennaio del 2017, indossano quasi tutti magliette con le immagini dei loro cari deceduti. Il processo è stato richiesto dai giudici della Cassazione che lo scorso 3 dicembre hanno parzialmente accolto l'impianto accusatorio della Procura Generale in riforma a quelle che erano state le sentenze di primo e secondo grado. L'appello bis riguarda dieci imputati: sei funzionari della Regione accusati di disastro colposo e quattro persone, tra cui l'ex sindaco di Farindola, accusati di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: strage - rigopiano
Strage di Rigopiano, si apre domani il processo bis per dieci imputati Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook
Strage di Rigopiano, al via processo d'appello bis a Perugia per dieci imputati - In un'aula affollata dai parenti delle vittime è cominciato a Perugia il processo d'appello bis per la strage di Rigopiano. Da tg24.sky.it
Rigopiano, cominciato a Perugia il processo d'appello bis per la strage - In un'aula affollata dai parenti delle vittime è cominciato a Perugia il processo d'appello bis per la strage di Rigopiano, l'hotel in Abruzzo travolto il 18 gennaio ... Da msn.com