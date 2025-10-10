Strage di Fidene delitti minuziosamente pianificati da Campiti Il Poligono non controllava
Una strage pianificata, in qualche modo agevolata dal fatto che l’autore riuscì a rubare un’arma nel poligono Tor di Quinto di Roma perché non c’erano controlli. È in sintesi la riflessione dei giudici della Corte d’assise di Roma che il 16 aprile scorso ha condannato all’ergastolo Claudio Campiti, che l’11 dicembre 2022 uccise quattro donne nel corso di una riunione di condominio. “Le risultanze probatorie evidenziano che l’imputato non ha agito d’impulso né in uno stato emotivo improvviso, bensì ha pianificato i suoi delitti in maniera minuziosa, con lucidità e determinazione” scrivono i magistrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: strage - fidene
Strage Fidene, le motivazioni dell'ergastolo a Claudio Campiti: "Omicidi pianificati con lucidità e determinazione"
Dal tribunale di Roma, la cronaca di un processo che ha sconvolto la città: quello sulla strage di Fidene. L’11 dicembre 2022 Claudio Campiti, 57 anni, ha aperto il fuoco durante un’assemblea condominiale, uccidendo quattro persone e ferendone altre. Fu un - facebook.com Vai su Facebook
Strage di Fidene, i giudici: 'Delitti pianificati in modo minuzioso' - 'Campiti non ha agito d'impulso ma con lucidità e determinazione. Lo riporta ansa.it
Strage di Fidene, Campiti condannato all'ergastolo: ecco le motivazioni - Era l’11 dicembre del 2022 quando Claudio Campiti aprì il fuoco durante una riunione condominiale del consorzio Valleverde in una gazebo di via Monte Giberto, e uccise così 4 donne, ovvero Nicoletta G ... notizie.it scrive