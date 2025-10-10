strage di fidene delitti minuziosamente pianificati da campiti il poligono non controllava

Una strage pianificata, in qualche modo agevolata dal fatto che l’autore riuscì a rubare un’arma nel poligono Tor di Quinto di Roma perché non c’erano controlli. È in sintesi la riflessione dei giudici della Corte d’assise di Roma che il 16 aprile scorso ha condannato all’ergastolo Claudio Campiti, che l’11 dicembre 2022 uccise quattro donne nel corso di una riunione di condominio. “Le risultanze probatorie evidenziano che l’imputato non ha agito d’impulso né in uno stato emotivo improvviso, bensì ha pianificato i suoi delitti in maniera minuziosa, con lucidità e determinazione” scrivono i magistrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

